Факти ICTV згадують найгучніші світові скандали, пов’язані з викриттям корупціонерів в світі.

У Китаї в підвалі будинку колишнього високопосадовця знайшли 13,5 тонн золота. Це більше, ніж золоті запаси усіх прибалтійських країн. Аби вивезти це добро знадобилось кілька вантажівок. Та це не все – по шафах та сейфах китайські детективи нашкребли ще $40 млрд. Цього б вистачило, щоб вивести з дефолту Грецію. Двічі.

Власником шалених скарбів був 57-річний Чжан Ци, колишній мер міста Гуанчжоу і партійний функціонер.

Чесність – моя головна перевага, – любив говорити хабарник.

Тепер йому загрожує смертна кара – у Китаї з цим не надто церемоняться: взяв хабар – розстріляти. За останніх десять років у Піднебесній стратили тисячі нечесних на руку чиновників, і навіть транслювали це по телебаченню.

У 2016 року в Китаї навіть визначили ціну життя нечесного чиновника – крадіжка від $463 тис. Та чинний очільник країни Си Дзиньпін, на відміну від попередника, у справі корупціонерів не надто поспішає тиснути на гачок, аби корупціонер здав інших корупціонерів – тоді йому можуть замінити смертну кару на довічне ув’язнення.

Читайте: Закон про викривачів: як здати корупціонера та отримати гроші

У Саудівській Аравії і Еміратах чиновникам, спійманим на хабарі, за давніми традиціями відрубують руку. Але сьогодні головний сенс – не стільки покарати чиновника, скільки повернути в бюджет викрадені гроші.

До країн, де корупція зашкалює, належить і майже вся Латинська Америка. Днями у Бразилії випустили з в’язниці колишнього президента, якого звинувачували у відмиванні грошей та корупції з нерухомістю. 74-річний Луїс Лула да Сілва відсидів півтора року замість восьми – суд відпустив його до остаточного розгляду апеляції.

Колишній спеціальний прокурор Перу Хосе Карлос Угас Санчес не з чуток знає, як це – посадити президента за ґрати. У 2000 році Угаса не зупинило навіть те, що на посаду його призначив той самий президент – Альберто Фухіморі. Президента відправили до в’язниці на 25 років.

За півтора року у прокурорському кріслі Угас відкрив 250 кримінальних проваджень та посадив півтори сотні чиновників. Днями він завітав до України на запрошення Transparency International Ukraine з нагоди 5 років від отримання організацією повної акредитації представника глобального руху Transparency International.

У Латинській Америці, певне, немає жодної країни, де б вищих керівників не звинувачували у корупції. В Аргентині вже більше року триває гучний скандал, в якому замішані три колишніх президента та їхні родичі. А викрив злочинну схему водій високопосадовців, колишній сержант. Він возив у президентський палац валізи з готівкою від великих компаній, які платили за отримання вигідних державних контрактів. Загалом, водій перевіз $160 млн хабарів.

Як карають корупціонерів у світі

Як боротись з топ-корупцією показала всьому світу Лаура Кьовеші. За 4 роки роботи в антикорупційному бюро Румунії вона посадила сотні корупціонерів. Серед них – екс-міністр фінансів, мер Бухареста та навіть брат колишнього президента, який і призначив її на посаду. Європейці охрестили це антикорупційним дивом.

Кьовеші завела справи на двох міністрів, 17 депутатів, 16 суддів і прокурорів. Повернула бюджету майже 700 млн євро. Заарештувала два маєтки румунських посадовців у Франції і дві вілли в Іспанії.

З найкорумпованішої країни ЄС Румунія стала європейським лідером у боротьбі з корупцією, а Лауру Кьовеші назвали легендою. Та це не врятувало її від звільнення. Правляча соціал-демократична партія помстилася їй. А парламент пом’якшив закони проти корупціонерів, що викликало масові протести.

Потерпають від корупціонерів навіть Сполучені Штати. Головний економіст Нью-Йоркського інституту фіскальної політики Джонас Шаенде згадує, як 2015 року американський суд засудив колишнього губернатора штату Вірджинія Боба Макдоннелла до двох років в’язниці за отримання дорогих подарунків – золотого годинника та дизайнерських аксесуарів на десятки тисяч доларів.

В Україні однією з причин корупції часто називають низькі зарплати чиновників. Колишній спецпрокурор Перу це заперечує, говорячи про те, що люди крадуть не через низькі зарплати, а через бажання жити у розкоші. Хосе Угас сьогодні консультує антикорупціонерів по всьому світу і всюди наполягає на одному: корупція ховається там, де немає прозорості фінансів. І поки є хоч найменша можливість обійти систему – нею скористаються.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Рада створила ТСК для розслідування корупції в українському футболі.