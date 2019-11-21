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Оксфордський словник назвав слово 2019 року

Оксфордський словник вибрав словом 2019 року вираз надзвичайна кліматична ситуація (climate emergency).

Оксфордський словник назвав слово 2019 року

Відповідно до визначення, це ситуація, під час якої потрібні термінові заходи для скорочення або стримування змін клімату та запобігання незворотній шкоді навколишньому середовищу.

У цьому році в шорт-листі словника були й інші словосполучення, пов’язані з кліматичними проблемами:

  • climate action – боротьба зі зміною клімату;
  • limate crisis – кліматична криза;
  • climate denial – заперечення змін клімату;
  • eco-anxiety – екологічна тривога;
  • ecocide – екоцид;
  • extinction – вимирання.

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Джерело: Oxford Dictionaries

Фото: Pexels

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