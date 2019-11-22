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Факти / Світ

Потужний підводний вибух зафіксовано у Південно-Китайському морі

Військові джерела стверджують, що підводний вибух у Південно-Китайському морі викликав не землетрус.

Потужний підводний вибух зафіксовано у Південно-Китайському морі

21 листопада потужний підводний вибух зафіксовано у Південно-Китайському морі на глибині 50 метрів.

За попередніми даними, потужність поштовху була від десяти до 20 кілотонн у тротиловому еквіваленті.

Після вибуху на узбережжі Китаю і на острові Тайвань спостерігалося підвищення рівня радіації.

Військові джерела виключають, що причиною вибуху міг бути землетрус. Також висловлюється припущення, що поштовх міг завдати шкоди підводним човнам США, які несуть чергування в цьому районі Світового океану.

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Влада США і Китаю поки не прокоментувала подію.

Нагадаємо, Росія  перекинула у Північну Атлантику 10 підводних човнів, вісім з яких — атомні.

Джерело: Hal Turner Radio Show

Фото: Dreamstime

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