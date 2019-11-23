У ЗМІ викрили ще одного учасника жорстокого вбивства чоловіка в Сирії, який йомовірно є бійцем російської приватної армії Вагнера.

Одним з учасників наджорстокого катування та вбивства у Сирії може бути чоловік, який займається “патріотичним вихованням молоді” у Росії.

Звати вірогідного ката Руслан (його прізвища редакція не розкриває). Йому 39 років і живе він у Брянську, є учасником бойових дій в Чечні. Там чоловік отримав поранення і статус ветерана.

Чоловік з таким самим ім’ям і датою народження вилетів до сирійського Дамаска чартерним рейсом з Ростова в січні 2017 року. Друзі чоловіка розповіли, що росіянин був у відрядженні в Сирії.

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Журналісти отримали й інші паспортні дані росіянина, який літав до Сирії. Проте під час розмови з ймовірним героєм відео останній їх не підтвердив. Мовляв, дружина “кудись поділа” його документ. Також він заявив, що у Сирії ніколи не був та немає жодного відношення до відео та вбивства зокрема.

Нагадаємо, що у 2017 році у мережу виклали відео, на якому четверо людей у ​​Сирії жорстоко б’ють чоловіка кувалдою. Тоді користувачі припустили, що це можуть бути бійці ПВК Вагнер.

У 2019 році в інтернеті з’явилися ще три нових відео, які є продовженням того ролику. Там було помічено відкрите обличчя одного зі злочинців.

Джерело: Фонтанка