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У США спливає час на те, щоб блокувати Північний потік-2 – сенатор

США повинні поквапитися з введенням санкцій проти Північного потоку-2, заявив сенатор Джим Ріш.

У США спливає час на те, щоб блокувати Північний потік-2 – сенатор

У США залишається все менше часу на блокування проекту газопроводу Північний потік-2.

Про це заявив глава комітету Сенату США з міжнародних відносин Джим Ріш. Він нагадав, що значна частина проекту вже виконана.

Сенатор вважає, що якщо США введуть санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві Північного потоку-2, то вони припинять роботу.

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– Я думаю, що росіянам доведеться шукати інший спосіб виконати проект, якщо вони тільки зможуть зробити це, – заявив Ріш.

Нагадаємо, у Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили резолюцію проти Північного потоку-2.

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