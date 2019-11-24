США повинні поквапитися з введенням санкцій проти Північного потоку-2, заявив сенатор Джим Ріш.
У США залишається все менше часу на блокування проекту газопроводу Північний потік-2.
Про це заявив глава комітету Сенату США з міжнародних відносин Джим Ріш. Він нагадав, що значна частина проекту вже виконана.
Сенатор вважає, що якщо США введуть санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві Північного потоку-2, то вони припинять роботу.
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– Я думаю, що росіянам доведеться шукати інший спосіб виконати проект, якщо вони тільки зможуть зробити це, – заявив Ріш.
Нагадаємо, у Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили резолюцію проти Північного потоку-2.
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