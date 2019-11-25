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Наймасштабніша афера за 80 років! У Німеччині викрали колекцію коштовностей

У німецькому Дрездені пограбували всесвітньо відому колекцію коштовностей Зелене склепіння.

Наймасштабніша афера за 80 років! У Німеччині викрали колекцію коштовностей

Вранці 25 листопада у Дрездені, що у Німеччині, сталася наймасштабніша крадіжка творів мистецтва у післявоєнній історії.

Викрали діаманти та дорогоцінні камені із всесвітньо відомої колекції коштовностей Зелене склепіння, які мають історичну цінність. Вартість такої колекції оцінюється у мільярд євро.

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– На місці злочину перебуває наша група, злочинці втекли, – підтвердили інформацію у поліції.

Офіційно правоохоронні органи не називають обсяги збитків.

До речі, у жовтні 2019 року з художньої галереї в Сан-Франциско за півхвилини викрали картину Сальвадора Далі Палаючий жираф.

Джерело: Bild

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