У німецькому Дрездені пограбували всесвітньо відому колекцію коштовностей Зелене склепіння.
Вранці 25 листопада у Дрездені, що у Німеччині, сталася наймасштабніша крадіжка творів мистецтва у післявоєнній історії.
Викрали діаманти та дорогоцінні камені із всесвітньо відомої колекції коштовностей Зелене склепіння, які мають історичну цінність. Вартість такої колекції оцінюється у мільярд євро.
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– На місці злочину перебуває наша група, злочинці втекли, – підтвердили інформацію у поліції.
Офіційно правоохоронні органи не називають обсяги збитків.
До речі, у жовтні 2019 року з художньої галереї в Сан-Франциско за півхвилини викрали картину Сальвадора Далі Палаючий жираф.
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