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Вибори у Румунії: переміг чинний президент Йоганніс

Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс здобув перемогу над колишнім прем’єр-міністром Віорікою Данчіле, про це свідчать результати голосування після підрахунку 97,5% бюлетенів.

Вибори у Румунії: переміг чинний президент Йоганніс

За даними Центрального виборчого органу Румунії, після обробки 97,5% протоколів Клаус Йоганніс отримує 63,12% голосів, а Віорікою Данчіле – 36,18%.

Таким чином, підсумкові результати, швидше за все, покажуть загальний бал чинного президента більше 65%. Такі ж результати підтверджують дані екзит-полу.

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24 листопада у Румунії відбувся другий тур президентських виборів. Усередині країни проголосували понад дев’ять млн громадян (майже 50% від загальної кількості зареєстрованих виборців), саме тоді як за межами Румунії участь в голосуванні взяли понад 930 тис. румунів.

Нагадаємо, на місцевих виборах у Гонконгу, за попередніми даними, зі значним відривом лідирують опозиційні кандидати з продемократичного руху.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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