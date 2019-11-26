В Об’єднаних Арабських Еміратах відбувся 16-й Міжнародний аерокосмічний салон Dubai Airshow 2019. На цій виставці 60 країн світу представляли свої найдорожчі та найсучасніші повітряні судна. Була на авіасалоні і Україна, яка вразила своїми унікальними космічними розробками.

Раз на два роки у найбільшому місті Еміратів збираються лідери аерокосмічної індустрії, щоб показати новинки та укласти багатомільйонні контракти.

Розкіш, яку так люблять місцеві шейхи, перетворила авіасалон на дороге і технологічне видовище. Продажі цьогорічної виставки – це майже $55 млрд.

Класика для мільйонерів – це літак Phenom 300 бразильського концерну Embraer, який вже сім років поспіль залишається світовим лідером по продажами серед легких реактивних літаків бізнес-класу. Коштує пташка $9 млн.

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Францію на авіашоу представляє люксовий літак Dassault Falcon 6X за $47 млн. Шику французу додає найвищий, найширший і найтихіший салон доступний на ринку бізнес-джетів. А ще дальність польоту в 10 тис. км.

Також на виставці представлений американський Gulfstream G650, обладнаний новітніми системами контролю, шикарним салоном із ексклюзивними овальними ілюмінаторами, за ціною $66 млн.

Та розкіш та комфорт – це не єдині критерії за якими змагаються авіавиробники на шоу у Дубаї. Тут представлені і нові передові технології.

Представлений на авіашоу піонер електроавації Біла блискавка в усіх сенсах схожий на малюка. Важить усього 375 кг, а літієві батареї, які знаходяться під фюзеляжем, дозволяють пролетіти 5 км на десятиметровій висоті. Але цього достатньо для змагань, адже це гоночний літак.

Товстолобик Boeing 747 та бегемот Airbus А380 – це уособлення вічного змагання у царині величезних авіалайнерів. Але американці та європейці конкурують не лише у цьому сегменті. На початку року майже одночасно конкуренти представили прототипи безпілотних аеротаксі.

Павільйони Авіашоу часто схожі на портали у майбутнє. Наприклад, тут представлений літаючий мотоцикл, який в 2020 році має заступити на службу поліції Дубая.

Працює диво-машина від електромоторів і може знаходитись у повітрі 40 хв у безпілотному режимі і 25 хв із льотчиком.

Під космічні розробки на авіашоу виділений окремий павільйон. Тут Україна представила апарат-розвідник, який вже за три роки зможе шукати корисні копалини на Місяці.

Вишенькою цього аерокосмічного торту стали демонстраційні польоти. Фігури вищого пілотажу протягом усіх днів виставки виконували пілоти із двох десятків країн.

Цього року виставку відвідали рекордні 84 тис. глядачів. А ще на Dubai Airshow кілька мільйонерів придбали квитки для подорожі у космос за $250 тис. кожен.

Нагадаємо, у селі Ротмистрівка на Черкащині пройшов всеукраїнський зліт любителів авіації Ясла. Кілька десятків повітряних суден демонстрували елементи пілотажу.