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Факти / Світ / Росія

Кремль оконфузився з фотографією Зеленського

Сайт Кремля використав для ілюстрування профілю українського лідера Володимира Зеленського світлину Василя Голобородька – кіноперсонажа серіалу Слуга народу, якого зіграв Зеленський до того, як його обрали на посаду президента України.

Кремль оконфузився з фотографією Зеленського

Профіль українського президента Володимира Зеленського на сайті московського Кремля проілюстрували  фотографією з фільму Слуга народу.

Кіноперсонаж Голобородько не довго протримався на головному фото профілю, бо російськомовне інтернет-видання Meduza зауважило такий конфуз, після чого світлину змінили.

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Тепер новини про українського президента ілюструє інше зображення. Офіційно у Кремлі цей інцидент не коментують.

Нагадаємо, Іванка Трамп припустилася помилки, коли хотіла привітати нового прем’єр-міністра Великої Британії з посадою.

Джерело: Meduza

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