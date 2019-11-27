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Кілька співробітників Білого дому звільнилися через затримку допомоги Україні

Двоє співробітників Адміністративно-бюджетного управління Білого дому вирішили звільнитися через рішення президента США Дональда Трампа про затримку військової допомоги Україні.

Білий дім

Співробітник Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Марк Сенді під час закритих слухань розповів, що двоє осіб із зазначеного управління були занепокоєні незрозумілим замороженням допомоги Україні.

За його словами, це стало однією з причин, через яку вони подали у відставку.

Сенді не називав імена співробітників Білого дому, оскільки не хотів би говорити про повну картину події замість них.

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Він додав, що зазначені чиновники тоді не отримали пояснень щодо замороження надання оборонної допомоги Україні.

Сенді вважає, що саме Трамп керував призупиненням зазначеної допомоги.

До слова, уряд США планує найближчим часом виплатити $35,2 млн військової допомоги, яку недоотримала Україна.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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