Папа Римський високо оцінив переговори між Україною і Росією і заявив, що країни “крок за кроком сторони йдуть до миру”.

Папа Римський Франциск, відповідаючи на питання журналістів на борту літака дорогою в Рим з Японії, позитивно оцінив переговори між Україною і Росією.

За його словами, переговори потрібні для того, щоб відновити мир на Землі.

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– У випадку з Росією і Україною переговори велися не про зброю, але була досягнута угода про обмін ув’язненими. І це хороший приклад того, як крок за кроком сторони йдуть до миру, – сказав він.

Також він позитивно оцінив підготовку до розгляду законопроекту про особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, в липні Папа Римський прийняв президента РФ Володимира Путіна в Апостольському палаці у Ватикані. Сторони обговорили різні теми, що стосуються двосторонніх відносин, продовжили розгляд екологічних проблем, а також порушили актуальні міжнародні питання – з особливим акцентом на Сирію, Україну і Венесуелу.

Джерело: Vatican News