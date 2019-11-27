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Факти / Світ

Парламент Франції заборонив рекламу Чорної п’ятниці

Парламент Франції заборонив рекламувати розпродажі до Чорної п’ятниці, оскільки така реклама вводить споживачів в оману.

чорна пятниця

Французький парламент ухвалив поправку, яка забороняє рекламу розпродажів Чорної п’ятниці в країні.

У поправці вказано, що зазначена реклама створює враження, що споживач отримує вигоду від зниження цін, хоча насправді цього не відбувається. Таким чином людей вводять в оману.

Зазначену поправку тепер має розглянути і затвердити Національна Асамблея Франції.

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Вона не має вплинути на рекламу Чорної п’ятниці у 2019 році, проте може принести великі зміни у подальші роки.

Факти ICTV також писали про історію виникнення Чорної п’ятниці, яка є справжнім святом для шопоголіків.

Джерело: Euronews

Фото: Dreamstime

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