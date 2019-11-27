В американськомі місті Балтімор через хибний вирок трьох чоловіків засудили до довічного ув’язнення, але після 36 років в’язниці з’явився ще один доказ їхньої невинуватості. Справу переглянули і скасували вирок.

У 1984 році в США Альфреда Честната, Ендрю Стюарта і Ренсома Воткінса засудили до довічного ув’язнення, звинувативши у вбивстві 14-річного хлопця.

Цьогоріч справу вирішили переглянути – після того, як один із в’язнів написав листа, в якому навів новий доказ своєї невинуватості.