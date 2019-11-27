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Троє американців помилково відсиділи у в’язниці 36 років

В американськомі місті Балтімор через хибний вирок трьох чоловіків засудили до довічного ув’язнення, але після 36 років в’язниці з’явився ще один доказ їхньої невинуватості. Справу переглянули і скасували вирок.

Троє американців помилково відсиділи у в’язниці 36 років

У 1984 році в США Альфреда Честната, Ендрю Стюарта і Ренсома Воткінса засудили до довічного ув’язнення, звинувативши у вбивстві 14-річного хлопця.

Цьогоріч справу вирішили переглянути – після того, як один із в’язнів написав листа, в якому навів новий доказ своєї невинуватості.

За хибними звинуваченнями чоловіки відсиділи у тюрмі останні 36 років.

– Ці троє хлопців були ув’язнені з провини поліції та прокуратури, – заявила представниця прокуратури.

У заяві прокуратури йдеться, що звинувачення проти них ґрунтувалися на свідченнях, отриманих внаслідок тиску поліцейських на свідків.

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Окрім того, під час розслідування правоохоронці проігнорували свідчення кількох інших свідків, які називали вбивцею зовсім іншу людину.

– Не думаю, що сьогодні – це перемога. Це трагедія. І ми повинні взяти на себе відповідальність за те, що сталося, – сказала прокурор Балтімора Мерілін Мосбі.

Нагадаємо, житель Каліфорнії (США) відсидів у в’язниці майже 40 років за злочин, якого не скоював. За це він отримає $21 млн компенсації моральної шкоди.

Фото: AFP

Джерело: ВВС Україна

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