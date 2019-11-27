Рада національної безпеки Туреччини вирішила відновити військову операцію на півночі Сирії проти так званих курдських терористів.

У заяві Ради нацбезпеки Туреччини наголошується, що операція Джерело миру, розпочата у жовтні на півночі Сириї, триватиме до повного встановлення миру та стабільності в регіоні.

Для безпеки цивільного населення обіцяють вжити необхідні заходи.

Дивіться: Ердоган пригрозив продовженням воєнної операції в Сирії

Водночас Туреччина розраховує, що США та Росія якнайшвидше виконають свої домовленості з Анкарою щодо очищення від терористів північної Сирії.

Раніше ми розповідали все, що потрібно знати про операцію Туреччини на півночі Сирії.

Джерело: Anadolu