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Туреччина продовжить військову операцію в Сирії

Рада національної безпеки Туреччини вирішила відновити військову операцію на півночі Сирії проти так званих курдських терористів.

Туреччина продовжить військову операцію в Сирії

У заяві Ради нацбезпеки Туреччини наголошується, що операція Джерело миру, розпочата у жовтні на півночі Сириї, триватиме до повного встановлення миру та стабільності в регіоні.

Для безпеки цивільного населення обіцяють вжити необхідні заходи.

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Водночас Туреччина розраховує, що США та Росія якнайшвидше виконають свої домовленості з Анкарою щодо очищення від терористів північної Сирії.

Раніше ми розповідали все, що потрібно знати про операцію Туреччини на півночі Сирії.

Джерело: Anadolu

Фото: Getty Images

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