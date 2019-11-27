У Нью-Йорку високопосадовці проголосували за заборону ароматизованих електронних сигарет.
Міськрада Нью-Йорка підтримала заборону всіх електронних сигарет і рідких ароматизаторів, крім тютюну.
Прихильники заборони заявили, що це рішення скеровано на захист молодих людей, бо за останні роки кількість тих, хто використовує електронні сигарети стрімко зросла.
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Член Демократичної міської ради Марк Левін заявив, що немає більш високих зобов’язань, ніж захист здоров’я дітей.
Прихильники вейп-індустрії після голосування засудили таке рішення.
Раніше ми писали про найефективніші способи кинути палити.
Джерело: Time
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