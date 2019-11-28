Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що потрібен новий імпульс у діалозі з Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що розвиток діалогу з Росією необхідний для того, аби не погіршити ситуацію в Україні.

Він також вважає, що діалог з РФ не можна називати сигналом слабкості і наївності.

– Наш Альянс має історію і географію. І ми з цієї причини повинні значною мірою обдумати, якими є наші відносини з Росією, оскільки РФ, безсумнівно, географічно розташована в Європі. Враховуючи сказане, я серйозно поважаю занепокоєння щодо безпекових інтересів усіх наших європейських партнерів, – сказав Макрон.

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Президент Франції додав, що під час зустрічі лідерів нормандської четвірки продовжать працювати над реалізацією Мінських домовленостей, щоб забезпечити стабільність в Європі.

За його словами, з Росією також потрібно вступити в діалог щодо контролю над озброєннями.

До слова, президент України Володимир Зеленський планує порушити три питання під час зустрічі у нормандському форматі.