PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Діалог з Росією потрібно розвивати – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що потрібен новий імпульс у діалозі з Росією.

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що розвиток діалогу з Росією необхідний для того, аби не погіршити ситуацію в Україні.

Він також вважає, що діалог з РФ не можна називати сигналом слабкості і наївності.

– Наш Альянс має історію і географію. І ми з цієї причини повинні значною мірою обдумати, якими є наші відносини з Росією, оскільки РФ, безсумнівно, географічно розташована в Європі. Враховуючи сказане, я серйозно поважаю занепокоєння щодо безпекових інтересів усіх наших європейських партнерів, – сказав Макрон.

Читайте: Пристайко про нормандську зустріч: Київ готовий до розумного компромісу

Президент Франції додав, що під час зустрічі лідерів нормандської четвірки продовжать працювати над реалізацією Мінських домовленостей, щоб забезпечити стабільність в Європі.

За його словами, з Росією також потрібно вступити в діалог щодо контролю над озброєннями.

До слова, президент України Володимир Зеленський планує порушити три питання під час зустрічі у нормандському форматі.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський обговорив з Меркель підготовку до нормандської зустрічі
Зеленський обговорив з Меркель підготовку до нормандської зустрічі
Три питання: з чим Зеленський їде на зустріч нормандської четвірки
Три питання: з чим Зеленський їде на зустріч нормандської четвірки
Виганяли біса: в РФ знайшли побите батогом тіло дитини з кляпом у роті
Виганяли біса: в РФ знайшли побите батогом тіло дитини з кляпом у роті
Лука Затравкін застряг у туалеті літака та подає до суду через відео інциденту
Лука Затравкін застряг у туалеті літака та подає до суду через відео інциденту
держдеп сша
Вагнер та Росія загрожують мирному населенню Лівії
Сайдік подякував Кучмі за сприяння у ремонті моста у Станиці Луганській
Сайдік подякував Кучмі за сприяння у ремонті моста у Станиці Луганській
Мартін Сайдік
ТКГ виконала усі завдання перед нормандським самітом – Сайдік
Потрібне чітке розуміння, коли і як зупинити війну – Зеленський
Потрібне чітке розуміння, коли і як зупинити війну – Зеленський
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка