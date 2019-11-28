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Факти / Світ / Росія

Лука Затравкін застряг у туалеті літака та подає до суду через відео інциденту

Сина російського художника Нікаса Сафронова Луку Затравкіна засмоктало в унітаз під час польоту.

Лука Затравкін застряг у туалеті літака та подає до суду через відео інциденту

Піаніст Лука Затравкін, який є сином російського художника Нікаса Сафронова, розповів, що під час перельоту його засмоктало в унітаз літака.

29-річний музикант летів на борту Boeing 737-800 з Казані в Москву.

Він вирішив піти в туалет перед посадкою, але вийти звідти самостійно не зміг.

– Я зайшов в кабінку. Через кілька хвилин до мене стали стукати. Я заквапився, кабінка вузька. Натиснув на змив, але мене засмоктало, – зізнався Затравкін.

Рятував піаніста майже весь екіпаж і пасажири.

– Я не помру в туалеті, – кричав Лука.

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Однак один з пасажирів зняв інцидент на відео та злив його у мережу.

Затравкін вже заявив, що збирається судитися з автором ролика.

– Він вчинив, як справжній негідник. Замість допомоги ось такий вчинок. Це, звичайно, в дусі нашого часу. Я подам на нього заяву за образу честі та гідності. Я був у безпорадному стані, а він так зі мною вчинив, – заявив Лука Затравкін.

Нагадаємо, у вересні літак авіакомпанії United Airlines був змушений здійснити посадку через пасажирку, яка застрягла у туалеті.

Джерело: MK

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