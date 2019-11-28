Президент США Дональд Трамп прибув з першим неоголошеним візитом до Афганістану.

Дональд Трамп приїхав, щоб зустрітися з американськими військовими з нагоди Дня подяки, який відзначають 28 листопада.

ЗМІ повідомляють, що президент США зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані і звернувся до військових США.

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Тако відомо, що Штати поновлюють перемовини з Талібаном (ісламістським рухом – Ред.).

– Талібан хоче укласти угоду і ми з ними зустрінемося. Ми залишимося тут, поки в нас не буде такої угоди або повної перемоги, – заявив Дональд Трамп.

Він також додав, що США скорочують свою військову присутність в Афганістані з 12-13 тис. військових до 8 600.

До слова, це другий візит Дональда Трампа в країну, в якій йдуть бойові дії. У грудні 2018 року також з неоголошеним візитом він відвідав Ірак.

Джерело: The New York Times