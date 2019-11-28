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Єлизавета II може зректися престолу – хто отримає корону

Королева Великої Британії Єлизавета II планує відректися від престолу.

Єлизавета II може зректися престолу – хто отримає корону

У ЗМІ з’явилася інформація, що британська королева Єлизавета II може відректися від престолу протягом найближчих 18 місяців.

Корону може отримати її син – принц Чарльз.

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На підтвердження видання наводить статистику, згідно з якою Єлизавета II відвідує все менше офіційних заходів, а заміщає її саме Чарльз.

Королева може залишити престол на свій 95 день народження.

Єлизавета II є королевою з 1952 року. Довше неї Великою Британією не правив жоден монарх.

Раніше королева запропонувала призначити на посаду голови Співдружності націй свого сина Чарльза.

Ця організація об’єднує колишні колонії Британії, і її очолювали досі лише монархи.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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