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Північний потік-2: дозвіл Данії на будівництво оскаржили

Рішення Данського енергетичного агентства про дозвіл на будівництво Північного потоку-2 оскаржили.

Північний потік-2: дозвіл Данії на будівництво оскаржили

Представниця Данського енергетичного агентства Еллен Евіг Йогенсен розповіла, що рішення відомства про дозвіл на будівництво Північного потоку-2 у данський водах оскаржили.

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– Одна скарга щодо проєкту Північний потік-2 була подана у межах термінів для подачі апеляції, – зазначила Йогенсен.

Нагадаємо, що 30 жовтня Данія дозволила будівництво газопроводу Північний потік-2 через свої води.

Північний потік-2 – газопровід, який повинен зв’язати Росію з Німеччиною дном  Балтійського моря. Проект фінансується російським Газпромом (50%) і п’ятьма європейськими компаніями: Shell, Wintershall, Uniper, Engie і OMV. Вартість трубопроводу – €9,5 млрд.

Раніше Німеччина, Фінляндія та Швеція дозволили прокладати трубопровід через свою територію, Данія залишалася останньою країною, яка не дозволяла.

Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва та Естонія виступили із заявою, що Північний потік-2 – це загроза для енергетичної безпеки Європи.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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