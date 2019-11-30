Теракт на Лондонському мосту у Великій Британії скоїв 28-річний Усман Хан.

Двох людей на Лондонському мосту 29 листопада зарізав 28-річний Усман Хан, який проживав у районі Стаффордшира.

Зараз проходять обшуки за адресою його проживання, повідомила британська поліція.

У Скотланд-Ярді підкреслили, що злочинець раніше вже мав судимість за тероризм.

– Цю людину в 2012 році було засуджено за терористичні злочини. Він вийшов із в’язниці у грудні 2018 року, – повідомили в поліції.

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Правоохоронці мають намір з’ясувати мотиви скоєння Ханом злочину.

Як повідомлялося, Хан завдав ножових поранень п’ятьом перехожим на Лондонському мосту у Великій Британії. Двоє померли на місці. Злочинця застрелили поліцейські.