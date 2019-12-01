У США почалися продажі штучно виведеного сорту яблук Cosmic Crisp, які можна зберігати в холодильнику до року без змін у якості.

1 грудня у США почали продавати штучно виведені яблука Cosmic Crisp, які увесь рік можуть зберігатися в холодильнику.

– Це дуже хрустке яблуко, воно відносно міцне, має хороший баланс солодкого і терпкого, а також воно дуже соковите, – заявила дослідниця Кейт Еванс, яка працювала над розведенням яблук Cosmic Crisp в Університеті штату Вашингтон.

Вперше сорт був виведений у дослідницькому інституті в 1997 році після схрещування сортів Honeycrisp і Enterprise. За 22 роки влада дозволила продаж продукту.

У регіоні вже посаджено 12 млн яблунь, але фермери не зможуть вирощувати сорт за межами штату Вашингтон.

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Договір з фермерами підписаний на наступні 10 років, після чого буде переглянутий в залежності від прибутковості штучного сорту.

Важливо, що штат Вашингтон є найбільшим постачальником яблук в США, в той час, як яблука вважаються другим за популярністю фруктом у американців після банану.