На онлайн-платформі для подажів Amazon з’явилися в асортименті новорічні прикраси із зображенням концтабору в Освенцимі. Після критики ритейлер прибрав товар з каталогу.

Онлайн-ритейлер Amazon прибрав з асортименту новорічні іграшки, на яких був зображений концтабір в Освенцимі, після критики з боку польського музею Аушвіц.

Зокрема, на сувенірах зобразили залізничні шляхи до воріт з написом Робота робить вільним.

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Amazon прибрав з каталогу прикраси, а також попередив продавців, що за подібні порушення правил ритейлера, каратимуть аж до видалення облікового запису.

Освенцим – польське місто, в якому в 1940–1945 роках існував один із найбільших нацистських концтаборів Аушвіц.

Сучасні історики вважають, що в Освенцимі було знищено від 1,4 до 1,8 млн людей, більшість з яких – євреї.

Раніше Факти ICTV писали, що Amazon потрапив до списку найбільш небезпечних виробництв після кількох випадків смертей співробітників на робочому місці.