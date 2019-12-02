Служба оборонної розвідки Данії заявила, що забезпечення безпеки Гренландії є пріоритетним завданням.
Спецслужби Данії назвали Гренландію важливішим завданням, ніж кіберзлочинність і тероризм.
Данія зазначила, що зростає напруга в Арктиці, де розгорнулося суперництво між США, Китаєм та Росією.
В серпні 2019 року президент США Дональд Трамп виступив із ідеєю придбати у Данії острів Гренландія і навіть був готовий платити за острів по $600 млн на рік.
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Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса відкинула ідею про продаж Гренландії, назвавши її абсурдною.
Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп проводить консультації щодо купівлі Гренландії.
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