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Факти / Світ

У Данії безпека Гренландії важливіша ніж боротьба з тероризмом

Служба оборонної розвідки Данії заявила, що забезпечення безпеки Гренландії є пріоритетним завданням.

Гренландія

Спецслужби Данії назвали Гренландію важливішим завданням, ніж кіберзлочинність і тероризм.

Данія зазначила, що зростає напруга в Арктиці, де розгорнулося суперництво між США, Китаєм та Росією.

В серпні 2019 року президент США Дональд Трамп виступив із ідеєю придбати у Данії острів Гренландія і навіть був готовий платити за острів по $600 млн на рік.

Читайте: Чи купить Трамп Гренландію та які скарби приховані під льодовиками

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса відкинула ідею про продаж Гренландії, назвавши її абсурдною.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп проводить консультації щодо купівлі Гренландії.

Джерело: ВВС

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