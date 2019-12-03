Президент США Дональд Трамп вважає, що країни-члени НАТО повинні витрачати на оборону 4% ВВП.

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції заявив, що не згоден з витратами країн-членів НАТО на оборону, які зараз встановлені на рівні 2% від ВВП.

Він вважає, що зазначені країни повинні витрачати на оборону близько 4% від ВВП.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав главі США, що до кінця 2020 року члени Альянсу спільно планують збільшити витрати на оборону на $130 млрд.

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Трамп додав, що задоволений збільшенням військових витрат країнами НАТО.

– Військові витрати в Європі та Канаді протягом багатьох років летіли вниз, як на американських гірках. Зараз вони почали рости, і США дуже задоволені цим, – сказав глава Сполучених Штатів.

Однак американський президент також звернув увагу на те, що деякі країни платять в бюджет НАТО менше за інших.

До слова, у 2020 році США можуть скоротити витрати на підтримку НАТО, а зекономлені гроші в такому випадку направлять на підтримку України і Грузії.