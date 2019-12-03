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Факти / Світ

Розганяли масові протести: в Ірані вбили сотні людей

Під час акцій протесту в Ірані за чотири дні загалом вбили від 180 до 450 осіб.

Іран

15 листопада в Ірані почалися масові акції протесту. Це сталося після оголошеного урядом зростання цін на паливо на 200%. За час проведення мітингів щонайменше дві тис. осіб отримали поранення, ще 7000 протестувальників затримали.

Правозахисники заявляють, що на відеозаписах розгону демонстрантів зафіксована стрілянина у сторону беззбройних людях.

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За наявною інформацією, родичі жертв отримали попередження не спілкуватися з журналістами і не проводити похоронні церемонії за своїми убитим родичам.

Нагадаємо, протести у Гонконзі тривають ще з літа 2019 року. Факти ICTV писали, що стало причиною акцій протесту та чому вони тривають так довго.

Джерело: NYT

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