Угорщина просить Росію об’єднати зусилля для захисту мовних меншин в Україні.
Парламент Угорщини направив листа до Держдуми Російської Федерації з проханням об’єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні. Про це розповів спікер Держдуми В’ячеслав Володін.
За його словами, Національні збори Угорщини направили Держдумі відповідне прохання.
– До нас звернувся парламент Угорщини з проханням об’єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин. Першочергово це стосується вивчення мови. Після ухвалення закону Про мову, такого права позбавлені народи, що проживають на території України, – заявив Володін.
Раніше Угорщина в останній момент розблокувала рішення НАТО щодо України.
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