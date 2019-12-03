Парламент Угорщини направив листа до Держдуми Російської Федерації з проханням об’єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні. Про це розповів спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

За його словами, Національні збори Угорщини направили Держдумі відповідне прохання.

– До нас звернувся парламент Угорщини з проханням об’єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин. Першочергово це стосується вивчення мови. Після ухвалення закону Про мову, такого права позбавлені народи, що проживають на території України, – заявив Володін.