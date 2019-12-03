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Факти / Світ / Росія

У російської ведучої Аскер-заде знайшли літак за $60 млн і яхту за $62 млн

У журналістки телеканалу Росія 1 Наїлі Аскер-заде виявили бізнес-джет Bombardier Global 6000 за $60 млн і 62-метрову яхту SEA&US за $62 млн.

Аскер-заде

У Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального в РФ повідомили, що телеведуча пропагандистського телеканалу Росія 1 Наїля Аскер-заде володіє літаком і 62-метровою яхтою SEA&US.

У розслідуванні були зіставлені фото з Instagram Аскер-заде з відкритою інформацією про переміщення літаків і суден.

Також вони сфотографували яхту в порту Барселони і порівняли її з яхтою на фото журналістки.

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Літак оформлений на офшор в Белізі, але його бенефіціари невідомі. Попереднім власником була структура банку ВТБ. Вартість Bombardier Global 6000 становить приблизно $60 млн. Яхта зареєстрована на офшор і коштує $62 млн.

На думку Навального, Аскер-заде користується літаком і яхтою через особливі відносини з главою ВТБ Андрієм Костіним.

– Замовила нативну рекламу своєї інсти в одного популярного блогера. Не думала, що так зайде, – написала Наїля Аскер-заде в Instagram.

До слова, російські ЗМІ опублікували, а потім видалили новини про елітну нерухомість журналістки.

Співробітник відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією Георгій Албурі заявив, що інформація зникла з сайтів агентств РИА Новости і ТАСС.

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