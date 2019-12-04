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Факти / Світ / Росія

Росія готова зберегти транзит газу через Україну – Путін

Росія згодна зберегти транзит газу через Україну, проте зі змінами деяких умов.

Росія готова зберегти транзит газу через Україну – Путін

Росія готова зберегти транзит газу через Україну, але умови Києва поки неприйнятні, заявив президент РФ Володимир Путін.

– Ми готові зберегти український газ. Ми ведемо зараз переговори – і це не секрет. Щоправда, умови, які нам пропонують українські транзитери, можливі, але вони економічно неприйнятні для нас поки. Але я сподіваюся, що це запитна позиція, і нам вдасться позиції якось узгодити, – сказав Путін на прес-конференції за підсумками переговорів із сербським президентом.

Читайте: Україну влаштує лише довгострокова угода на транзит газу – Оржель

Чинний контракт Росії та України на транзит газу закінчується в кінці цього року.

Також Володимир Зеленський допустив, що в рамках саміту в нормандському форматі в Парижі може обговорити з президентом РФ укладення довгострокового газового контракту.

Джерело: РИА Новости

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