США ввели санкції проти російської хакерської групи Evil Corp та оголосили винагороду за інформацію про її лідера.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти шести компаній з Росії і російського хакерського угруповання Evil Corp (Корпорація зла. – Ред.).

Крім того, обмежувальні заходи ухвалено проти 17 пов’язаних з ними осіб, серед яких є громадяни семи країн, в тому числі Росії та України.

У США заявляють, що Корпорація зла за допомогою шкідливої ​​програми Dridex викрала понад $100 млн, заразивши комп’ютери у трьохстах банках і фінансових компаніях більш ніж у 40 країнах.

Читайте: Санкції проти РФ залишаться до виконання Мінська – президент Єврокомісії

Крім того, Мінфін країни оголосив винагороду в $5 млн за інформацію про Максима Якубця, якого відомство називає лідером Evil Corp. У США вважають, що Якубець надає “пряме сприяння зловмисним зусиллям російської влади в сфері кіберзлочинності”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не визначився з тим, чи варто вводити санкції проти Північного потоку-2.