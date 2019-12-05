США ввели санкції проти російської хакерської групи Evil Corp та оголосили винагороду за інформацію про її лідера.
Міністерство фінансів США ввело санкції проти шести компаній з Росії і російського хакерського угруповання Evil Corp (Корпорація зла. – Ред.).
Крім того, обмежувальні заходи ухвалено проти 17 пов’язаних з ними осіб, серед яких є громадяни семи країн, в тому числі Росії та України.
У США заявляють, що Корпорація зла за допомогою шкідливої програми Dridex викрала понад $100 млн, заразивши комп’ютери у трьохстах банках і фінансових компаніях більш ніж у 40 країнах.
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Крім того, Мінфін країни оголосив винагороду в $5 млн за інформацію про Максима Якубця, якого відомство називає лідером Evil Corp. У США вважають, що Якубець надає “пряме сприяння зловмисним зусиллям російської влади в сфері кіберзлочинності”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не визначився з тим, чи варто вводити санкції проти Північного потоку-2.