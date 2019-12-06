У Росії суд оголосив вирок Єгору Жукову через його ролики на YouTube. Студент отримав три роки умовного строку, а також заборону на адміністрування сайтів на два роки.

Кунцевський суд Москви призначив студенту Вищої школи економіки Єгору Жукову три роки умовно з позбавленням права займатися адмініструванням сайтів на два роки.

Домашній арешт, під яким Жуков перебував, скасували.

Жукова звинуватили в закликах до екстремізму через ролики на його YouTube-каналі. Нібито студент вирішив залучити до своєї екстремістської діяльності необмежене коло осіб.

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Суд постановив, що Жуков у такий спосіб закликав до боротьби з чинною владою.

Студент відмовився визнавати провину, заявивши, що він виступав проти будь-яких насильницьких форм вираження протесту.

Єгора Жукова спочатку затримали за звинуваченням у масових заворушеннях – участь у мітингу в Москві 27 липня. Однак потім ці звинувачення зняли та висунули нові – за ролики на YouTube. Прокуратура просила для Жукова чотири роки колонії.

Московська справа – низка кримінальних справ щодо активістів, які були затримані на неузгоджених акціях протесту 27 липня і 3 серпня на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми. Затриманих звинувачують в участі в “масових заворушеннях”, деяких – у закликах до екстремізму.

Нагадаємо, у вересні у Москві на проспекті Сахарова проходив мітинг Відпускай на підтримку політв’язнів.