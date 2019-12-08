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Факти / Світ

Папа Римський закликав молитися за мир в Україні напередодні нормандської зустрічі

Папа Римський закликав молитися за мир на Донбасі, а також про позитивні результати нормандської зустрічі.

Папа Римський закликав молитися за мир в Україні напередодні нормандської зустрічі

Папа Римський Франциск І закликав католиків помолитися за мир на Донбасі та за позитивні результати нормандської зустрічі.

Папа звернувся до людей, які прийшли на площу Святого Петра у Ватикані на молитву.

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Він заявив, що болючий конфлікт в Україні триває вже кілька років і закликав молитися, щоб ініціатива політичного діалогу принесла плоди миру та справедливості.

Раніше Факти ICTV писали, що у храмах Православної церкви України після Божественної літургії провели молитви за встановлення миру та перемогу України.

Джерело: Vatican News

Фото: Getty Images

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