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Факти / Світ

Білий дім готує зустріч Трампа і Лаврова

Білий дім працює над організацією зустрічі американського президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Білий дім готує зустріч Трампа і Лаврова

Радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн повідомив, що Білий дім готується до візиту Лаврова для зустрічі з Трампом.

– Якщо зустріч відбудеться, Трамп і Лавров обговорять на ній питання контролю над озброєннями, – зазначив він.

О’Брайен розповів, що зустріч готується за принципом взаємності, оскільки під час візиту держсекретаря США Майка Помпео в Москву його прийняв російський президент Володимир Путін.

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– Почекаємо-побачимо. Але я думаю, існує можливість того, що зустріч відбудеться. Ми над цим працюємо, – сказав О’Брайен.

Дату зустрічі радник Трампа не назвав.

Нагадаємо, впливове американське видання Washington Post звернулося до керівництва США із закликом змінити політику щодо України. Журналісти заявили, що теперішній курс може мати вкрай негативні наслідки.

Джерело: CBS

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