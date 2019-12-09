Нормандська зустріч триватиме кілька годин – що обговорюють саме зараз

Що саме під час зустрічі у нормандському форматі обговорюють лідери країн-учасниць – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

На нормандській зустрічі лідери України, Росії, Франції та Німеччини обговорюють проект підсумкового комюніке. Переговори триватимуть ще кілька годин.

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– Проговорюють кожен пункт і доходять до якогось фінального проекту. Коли буде підготовлено фінальний варіант – лідери вийдуть до преси. Двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна ще не було.

У переговорах беруть участь також радники, з української сторони: Пристайко, Єрмак, Демченко, – повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.