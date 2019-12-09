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Нормандська зустріч триватиме кілька годин – що обговорюють саме зараз

Що саме під час зустрічі у нормандському форматі обговорюють лідери країн-учасниць – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Нормандська зустріч триватиме кілька годин – що обговорюють саме зараз

На нормандській зустрічі лідери України, Росії, Франції та Німеччини обговорюють проект підсумкового комюніке. Переговори триватимуть ще кілька годин.

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– Проговорюють кожен пункт і доходять до якогось фінального проекту. Коли буде підготовлено фінальний варіант – лідери вийдуть до преси. Двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна ще не було.

У переговорах беруть участь також радники, з української сторони: Пристайко, Єрмак, Демченко, – повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Комюніке – офіційне повідомлення про хід і наслідки переговорів між державами, а також про досягнуті рішення.

– Дискусія лідерів нормандської четвірки навколо підготовленого раніше спільного документа триває, обговорюються поточні питання, – заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше Факти ICTV писали, що двостороння зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним пройде після переговорів у нормандському форматі, проте перед прес-конференцією.

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