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Нормандський саміт – ЗМІ запросили на підсумкову прес-конференцію

Представників ЗМІ запросили до зали, де пройде підсумкова прес-конференція лідерів нормандського формату.

Нормандський саміт – ЗМІ запросили на підсумкову прес-конференцію

В Єлисейському палаці почали підготовку до підсумкової прес-конференції лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, які повинні озвучити фінальне комюніке.

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

За столом лідери будуть сидіти у такому порядку: спочатку президент України Володимир Зеленський, за ним – канцлер Німеччини Ангела Меркель, поруч з нею президент Франції Еммануель Макрон, останній – глава Кремля Володимир Путін.

Нормандський саміт – ЗМІ запросили на підсумкову прес-конференцію / 4 фотографии

Нагадаємо, о 20.30 9 грудня зустріч лідерів нормандської четвірки в Парижі призупинили заради діалогу Зеленського з Путіним.

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