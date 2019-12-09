Президент Росії Володимир Путін прибув до Єлисейського палацу в Парижі для участі в нормандській зустрічі.

Президент РФ Володимир Путін прибув до Єлисейського палацу в Парижі (Франція) на саміт нормандської четвірки.

Вітав його на порозі своєї резиденції лідер Франції Еммануель Макрон.

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Також у Париж вже прибув президент України Володимир Зеленський і німецький канцлер Ангела Меркель.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр енергетики України Олексій Оржель та виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко можуть взяти участь у двосторонній зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбудеться після нормандського саміту.