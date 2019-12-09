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Росія проти розширення нормандського формату – МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що зараз не варто говорити про розширення нормандського формату.

мзс росії

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що вирішення конфлікту на Донбасі не є для Росії питанням формату.

Тому РФ негативно ставиться до того, щоб розширити нормандський формат, в якому ведуться відповідні переговори.

– Не треба шукати альтернативу. Треба йти двома треками: треком безпеки – завершити нарешті розведення сил, і політичному треку – запустити процес шляхом введення в дію формули Штайнмаєра, – сказав Грушко.

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Він додав, що також необхідно ухвалити рішення, які гарантують стійкість особливого статусу Донбасу.

До слова, після зустрічі нормандської четвірки у Парижі відбудуться переговори президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна, під час яких обговорять реалізацію Мінських домовленостей.

Наразі невідомо, скільки триватиме зустріч лідерів країн.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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