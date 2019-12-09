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Туреччина запровадила податок за проживання в готелях

Закон про введення податку з туристів у розмірі 2% від вартості готельного номера підписав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

туреччина

Закон опублікували в офіційній державній газеті, після чого він вступив в силу.

– Податок у розмірі 2% у готельному секторі Туреччини вводиться з 1 січня 2020 року. Прохання готельєрів відкласти його і знизити ставку не знайшли відповіді, – пише портал.

У перший рік податкова ставка складе 1%, з другого року – 2%. До бюджету податок будуть сплачувати готелі, пансіонати, гостьові будинки та інші засоби розміщення, що приймають туристів. Податок для гостей оформлятиметься окремим документом.

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У середині листопада парламент Туреччини ухвалив законопроект, який зобов’язує туристів починаючи з 2020 року платити податок на проживання у розмірі 2% від вартості розміщення. Передбачалося, що збір стягуватиметься з постояльців готелів, готелів, пансіонатів, курортних селищ, гостьових будинків, а також апарт- і бутик-готелів.

Раніше президент США Дональд Трамп доручив зняти санкції, які були введені проти Туреччини.

Джерело: TurizmGuncel

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