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Величезний кортеж Путіна в Парижі потрапив на відео

Кортеж президента Росії Володимира Путіна у Парижі налічував близько 20 автомобілів.

Величезний кортеж Путіна в Парижі потрапив на відео

Президент Російської Федерації Володимир Путін прибув до Єлисейського палацу в Парижі для участі у нормандському саміті.

Російський лідер пересувався столицею Франції на російському лімузині Aurus. Кортеж Путіна налічував близько 20 автомобілів.

Читайте: Зустріч нормандської четвірки в Парижі (ОНЛАЙН)

Зазначимо, що кортежі президента Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангела Меркель були меншими, ніж у Путіна.

Як повідомлялося, під’їхати до парадних сходів Єлисейського палацу дозволили тільки кортежу Меркель.

Фото: Kremlin

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