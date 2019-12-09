ЄС не має причин змінювати режим санкцій проти Росії – голова МЗС Німеччини

Євросоюз не має причин для того, щоб змінити режим санкцій проти Росії.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, російський внесок в пошук миру в Україні є ключем до покращення відносин між Євросоюзом і Росією.

– Люди на сході Україні надто довго чекають на мир. Наразі немає причин змінювати режим санкцій ЄС.

FM @HeikoMaas: 🇷🇺 contribution to find peace in the 🇺🇦 is key for improvement of the EU-Russia relations. People in Eastern Ukraine have been waiting much too long for peace. At the moment no reason to change EU sanctions regime. pic.twitter.com/HVGR2zro7p — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 9, 2019

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До слова, раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти Росії залишаться до виконання Мінських угод.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, в Парижі відбувається нормандський саміт.

Раніше стало відомо, що після його завершення зустрінуться президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін.

Головною метою двосторонньої зустрічі президентів стане обговорення реалізації Мінських угод.

Факти ICTV слідкують за зустріччю нормандської четвірки онлайн.