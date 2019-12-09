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Зради немає – Аваков про нормандську зустріч

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що президент України тримає жорстку позицію, тому зрада скасовується.

Зради немає – Аваков про нормандську зустріч

Член української делегації на нормандській зустрічі, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував хід переговорів.

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– Робоча атмосфера, все добре. Президент Зеленський молодець, дуже жорстко і правильно тримає позицію. Зради немає. Зараз ще йде розмова, я думаю, що ви почуєте про результати, – заявив Аваков.

Також міністр оцінив на 4 бали з 5 можливих хід перемовин.

Нагадаємо, о 20.30 9 грудня зустріч лідерів нормандської четвірки в Парижі призупинили заради діалогу Зеленського з Путіним. Згодом зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна закінчилася. Переговори тривали приблизно 1,5 години. Путін заявив, що розмова з главою України пройшла добре і він залишився задоволеним. Потім лідери країн пішли на вечерю, де продовжили перемовини.

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