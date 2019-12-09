Зустріч Зеленського та Путіна завершилася

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна завершилася.

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна закінчилася.

Переговори тривали приблизно 1,5 години. Путін заявив, що розмова з главою України пройшла добре і він залишився задоволеним.

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Реакція Зеленського поки не відома.

Єлисейський палац повідомляє, що 5-10 хвилин Путін і Зеленський говорили тет-а-тет.

На зустрічі Путіна та Зеленського були присутні міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, помічник Зеленського Андрій Єрмак, а також міністр енергетики РФ Олександр Новак, глава Газпрому Олексій Міллер і помічники Путіна Владислав Сурков.

Раніше Факти ICTV писали, що Зеленськи та Путін під час знайомства в рамках нормандського саміту потиснули один одному руки. Однак прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що рукостискання було не під прицілами камер журналістів, а в кулуарах.