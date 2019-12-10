Імпічмент Трампа: Конгрес висунув офіційні звинувачення

Президенту США Дональду Трампу висунули офіційні звинувачення в рамках імпічменту. Його підозрюють у зловживанні владою.

Голова юридичного комітету Палати представників Джеральд Недлер заявив, що президент США Дональд Трамп підозрюється у зловживанні владою та перешкоджання Конгресу в розслідуванні справи щодо імпічменту.

– Для президента це невиправний злочин-використовувати повноваження свого офісу для особистої вигоди, – заявив він.

Демократи заявляють, що Трамп намагався чинити тиск на владу України з метою здобуття компромату на колишнього віце-президента Джо Байдена.

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Звинувачення, пов’язані зі скандалом навколо телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерела повідомляють, що юридичний комітет проголосує за проект зі звинуваченнями 13 грудня, а Палата представників розгляне його наступного тижня.

Трамп опублікував у Twitter кілька повідомлень щодо звинувачень.

– Надлер щойно сказав, що я “змушував Україну втручатися в наші вибори 2020 року”. Смішно, і він знає, що це неправда. І президент, і міністр закордонних справ України багато разів говорили, що там не було тиску. Надлер і Демс знають про це, але відмовляються визнати! – написав він.

В наступному пості Трамп написав, що ця справа є “полюванням на відьом”.

– Верткий Шифф, повністю корумпований політик, зробив жахливу і шахрайську заяву, зачитав його Конгресу і сказав, що ці слова походять від мене. Він був спійманий, був дуже збентежений, але нічого не сталося з ним за вчинення цього шахрайства. Зрештою йому доведеться відповісти за це! Прочитайте стенограми! Ми – це посилання на США, а не на мене! – написав Трамп.

Нагадаємо, 13 листопада в Конгресі США почалися відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа.

Його звинувачують у тиску на Зеленського і затримці військової допомоги Україні, щоб домогтися початку розслідування проти Джо Байдена.