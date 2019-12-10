Путін обдарований актор і роками водить нас за ніс – Bild про нормандський саміт

Холодна атмосфера на зустрічі, спільні риси українського та російського президентів та неправдива позиція Путіна – читайте огляд нормандського саміту від видання Bild.

За результатами нормандського саміту, який проходив у Парижі 9 грудня, німецьке видання Bild підготувало свою характеристику зустрічі Ангели Меркель і Еммануеля Макрона, Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Bild пише, що на першій зустрічі українського й російського президентів атмосфера була холодною.

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У матеріалі наводяться порівняльні характеристики обох лідерів, зокрема Зеленський та Путін тезки, невисокого зросту, мають юридичну освіту й раптово з’явилися в політиці своїх країн нізвідки.

– Вони обоє обдаровані актори. Різниця в тому, що Зеленський звик демонструвати свої навички в театрі й кіно. А Путін віддає перевагу іншій сцені – світовій політиці. Роками володар Кремля дурить нас!, – йдеться в статті.

Також видання зазначає, що РФ протягом п’яти років фінансує війну на Донбасі, окупувала Крим, а Володимир Путін бреше та заперечує причетність до цього.

– Потрібно, щоб війська Москви повністю вийшли з окупованої частини Донбасу, а Україна отримала контроль над кордоном, – зазначив виданню український посол в Німеччині Андрій Мельник.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.