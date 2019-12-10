PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Путін обдарований актор і роками водить нас за ніс – Bild про нормандський саміт

Холодна атмосфера на зустрічі, спільні риси українського та російського президентів та неправдива позиція Путіна – читайте огляд нормандського саміту від видання Bild.

Путін обдарований актор і роками водить нас за ніс – Bild про нормандський саміт

За результатами нормандського саміту, який проходив у Парижі 9 грудня, німецьке видання Bild підготувало свою характеристику зустрічі Ангели Меркель і Еммануеля Макрона, Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Bild пише, що на першій зустрічі українського й російського президентів атмосфера була холодною.

Читайте: Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)

У матеріалі наводяться порівняльні характеристики обох лідерів, зокрема Зеленський та Путін тезки, невисокого зросту, мають юридичну освіту й раптово з’явилися в політиці своїх країн нізвідки.

– Вони обоє обдаровані актори. Різниця в тому, що Зеленський звик демонструвати свої навички в театрі й кіно. А Путін віддає перевагу іншій сцені – світовій політиці. Роками володар Кремля дурить нас!, – йдеться в статті.

Також видання зазначає, що РФ протягом п’яти років фінансує війну на Донбасі, окупувала Крим, а Володимир Путін бреше та заперечує причетність до цього.

– Потрібно, щоб війська Москви повністю вийшли з окупованої частини Донбасу, а Україна отримала контроль над кордоном, – зазначив виданню український посол в Німеччині Андрій Мельник.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нове вікно для можливостей – ЄС про нормандський саміт
Нове вікно для можливостей – ЄС про нормандський саміт
Кожен залишився при своєму – Клімкін про результати нормандської зустрічі
Кожен залишився при своєму – Клімкін про результати нормандської зустрічі
Володимир Путін
Передача Україні контролю над кордоном – Путін лякає різаниною “як у Сребрениці”
Текст Мінської угоди (ДОКУМЕНТ)
Текст Мінської угоди (ДОКУМЕНТ)
Розбіжності у формулюваннях та гнучкість: у Кремлі оцінили нормандський саміт
Розбіжності у формулюваннях та гнучкість: у Кремлі оцінили нормандський саміт
андрій загороднюк
Домовленості щодо Донбасу можуть зірвати на будь-якому етапі – Загороднюк
Путін – “свій хлопець”, Зеленський – новачок: значення жестів на нормандському саміті
Путін – “свій хлопець”, Зеленський – новачок: значення жестів на нормандському саміті
Нормандська зустріч: чи вдалося перемогти Україні
Нормандська зустріч: чи вдалося перемогти Україні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка