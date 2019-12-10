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З Трампом і Ґретою Тунберґ, але без Путіна: Time представив шорт-лист Людини року

Журнал Time в ефірі програми Today на телеканалі NBC News представив шорт-лист премії Людина року.

Володимир Путін

З політиків в список увійшли спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Президент Росії Володимир Путін в шорт-лист цьогоріч не потрапив. Але він присутній в списку з 57 номінантів, які беруть участь в читацькому голосуванні журналу Time.

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Крім того, до списку потрапили глава Facebook Марк Цукерберг, американська футболістка Меган Рапіноу, таємний інформатор, який запустив процедуру імпічменту Дональда Трампа, особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, 16-річна екоактівістка Ґрета Тунберґ і учасники акцій протесту в Гонконзі.

Людину року за версією Time буде названа 11 грудня.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський з’явився на обкладинці журналу Time.

Джерело: Today

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