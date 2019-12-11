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Факти / Світ

Гренландія тане у сім разів швидше, ніж у 90-і – вчені

Через танення Гренландії Світовий океан зріс на 10,6 міліметра з 1992 року.

Гренландія тане у сім разів швидше, ніж у 90-і – вчені

Швидкість танення льоду Гренландії з 1992 по 2018 рік збільшилася всемеро.

До такого висновку дійшла міжнародна група полярних дослідників, яка проаналізувала супутникові знімки за останні майже 30 років і порівняла зміни берегової лінії острова.

89 науковців із 50 міжнародних організацій встановили, що 3,8 трильйона тонн льоду Гренландії перетворилися на воду з 1992 року. Через це Світовий океан зріс на 10,6 міліметра.

Дослідники не ставили за мету визначити причину стрімкого танення Гренландії, однак це може бути пов’язано з глобальним потеплінням.

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Експерти прогнозують, що до кінця ХХІ століття тала вода з острова може призвести до зростання рівня Світового океану на 7 сантиметрів.

До слова, нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію, заявила Всесвітня метеорологічна організація ООН.

Джерело: BBC

Фото: Dreamstime

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