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Факти / Світ

Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини

У Британії чоловік напередодні весілля переспав з шістьма стриптизерками. Його суджена вчинок не оцінила.

Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини

У Лондоні 36-річна Тіффані Райт, яка професійно викриває невірних партнерів, зловила нареченого на зраді з шістьма стриптизерками напередодні весілля.

Райт проникла в клуб, в якому наречений зі своїми друзями святкував парубочий вечір.

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Хлопець піднявся на сцену до танцівниць, а потім запросив шістьох стриптизерок у приватну кімнату і зайнявся з ними сексом.

Інтимні подробиці Тіффані дізналася від його приятелів, які голосно обговорювали те, що відбувається.

На наступний день про все дізналася наречена, яка негайно скасувала весілля.

Раніше Факти ICTV писали, скільки побачень через Tinder закінчуються сексом.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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