Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини

У Британії чоловік напередодні весілля переспав з шістьма стриптизерками. Його суджена вчинок не оцінила.

У Лондоні 36-річна Тіффані Райт, яка професійно викриває невірних партнерів, зловила нареченого на зраді з шістьма стриптизерками напередодні весілля.

Райт проникла в клуб, в якому наречений зі своїми друзями святкував парубочий вечір.

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Хлопець піднявся на сцену до танцівниць, а потім запросив шістьох стриптизерок у приватну кімнату і зайнявся з ними сексом.

Інтимні подробиці Тіффані дізналася від його приятелів, які голосно обговорювали те, що відбувається.

На наступний день про все дізналася наречена, яка негайно скасувала весілля.

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