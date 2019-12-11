Політик, актор і твіт 2019 року: Twitter підбив підсумки

Соцмережа Twitter підбила підсумки року, назвавши найпопулярнішого політика, актора та найпопулярніший твіт.

Президента США Дональда Трампа найбільше серед політиків обговорювали у Twitter у 2019 році. Про це йдеться у підсумках року, які підбила соцмережа.

Автором найпопулярнішого твіту став японський мільярдер і колекціонер виробів мистецтва Юсаку Маєдзава, який за репости свого меседжа пообіцяв віддати мільйон доларів. 100 переможців, визначених жеребкуванням, мали отримати по $10 тисяч. Допис уже ретвітнули близько 4,5 мільйона користувачів.

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Фільмом року в Twitter став блокбастер Marvel Месники: Фінал, а найбільше уваги серед акторів приділили у 2019 році Тому Голланду, який грає Людину-павука у фільмах всесвіту Marvel.

До слова, в квітні нинішнього року Twitter вперше видалив пост президента США Трампа.