Повз під стелею – у Москві вбивця намагався втекти з клітки в залі суду

У Росії чоловік намагався втекти із клітки у суді. Його звинувачують у вбивстві сестри.
У Москві обвинувачений у вбивстві сестри намагався втекти зі скляної клітки в залі суду на очах у конвоїрів.
На відео видно, як підсудний підтягується на руках і вибирається через щілину в стелі нагору, звідки пролазить у стелю.
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Здивовані конвоїри одразу кинулися до втікача, хапаючи його за ноги. Також охоронці били обвинуваченого електрошокерами по ногах. Чоловіка звуть Леонід Грейсер. Його звинувачують у вбивстві сестри, яку зарізав у Москві та розписав її тіло ритуальними символами.
Грейсера суд таки заарештував.
Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківську підозрюваний самовільно залишив залу суду.
Джерело: Life Shot