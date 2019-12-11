Повз під стелею – у Москві вбивця намагався втекти з клітки в залі суду

У Росії чоловік намагався втекти із клітки у суді. Його звинувачують у вбивстві сестри.

У Москві обвинувачений у вбивстві сестри намагався втекти зі скляної клітки в залі суду на очах у конвоїрів.

На відео видно, як підсудний підтягується на руках і вибирається через щілину в стелі нагору, звідки пролазить у стелю.

Читайте: Втеча з колонії на Житомирщині: одного з ув’язнених зловили

Здивовані конвоїри одразу кинулися до втікача, хапаючи його за ноги. Також охоронці били обвинуваченого електрошокерами по ногах. Чоловіка звуть Леонід Грейсер. Його звинувачують у вбивстві сестри, яку зарізав у Москві та розписав її тіло ритуальними символами.

Грейсера суд таки заарештував.

Раніше Факти ICTV писали, що в Івано-Франківську підозрюваний самовільно залишив залу суду.

Джерело: Life Shot