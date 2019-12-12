У Москві фельдшер порадила журналісту зупинити кровотечу мороженою куркою – він помер

У Москві помер журналіст Вечірньої Москви Михайло Виноградов. Напередодні він викликав швидку допомогу через сильну кровотечу і фельдшер порадила йому прикласти до рани холодну курку.

У Москві помер заступник редактора відділу спеціальних кореспондентів і оглядачів Вечірньої Москви Михайло Виноградов.

Слідчий комітет перевіряє дії медиків через те, що напередодні журналіст розповів, що викликав швидку допомогу через кровотечу і фельдшер порадила йому прикласти до рани холодну курку.

10 грудня Виноградов написав пост, де розповів про виписку з лікарні після запалення лімфовузлів у паху. Йому провели операцію, після якої залишився дренажний отвір. Увечері після виписки відкрилася кровотеча.

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Виноградов викликав швидку допомогу, на виклик приїхали два фельдшера і встановили, що причиною кровотечі став розрив великої судини.

– Загалом, примочку з колагеном поставили, зверху бинта, а фельдшерка особисто в морозилку заглянула. Вибрала курча-бройлера і каже: ось це тримайте годину, – написав Виноградов.

За його словами, він виконав рекомендації і повинен був провести ще два дні на лікарняному.

12 грудня Вечірня Москва повідомила, що Виноградов помер. Причини смерті невідомі.

Нагадаємо, 16 листопада померла відома балетмейстер Аніко Рехвіашвілі. Причиною смерті стала тривала хвороба.

Фото: Пелагия Замятина